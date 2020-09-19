Денис Давыдов: «Через «Томь» проходили Дзюба и Соболев. Это новый вызов»

Нападающий Денис Давыдов прокомментировал свой переход в «Томь».

— «Томь» — наверное, единственная команда, с которой я не играл на выезде, — сказал в интервью клубной пресс-службе Давыдов. — Не думал, что перейду сюда, но рад здесь оказаться. Это новый вызов, тем более, многие ребята проходили через «Томь» — Соболев, Дзюба. Надеюсь, все будет хорошо.

— Не страшно было лететь в Томск? Сибирь, далеко, холодно.

— Нет, я люблю вызовы. К тому же, у меня бабушка из Кемерово. Не страшно.

— В последние годы у вас не складывалась карьера. Каковы личные задачи в «Томи»?

— Лично для меня задача — вернуться на свой уровень. Последние годы по разным причинам не складывались, даже не хочется об этом говорить. Надеюсь, все позади. Хочу забивать, помогать команде и двигаться вперед.

— Смотрели в турнирную таблицу перед переходом? Понимаете, чего от вас будут требовать? Как часто бывали в ситуации, когда нужно помогать команде выбираться из зоны вылета?

— В таких ситуациях не бывал, но понимаю, чего ждут. Надеюсь, в команду еще перейдет Виталий Денисов, мы усилимся. Надеюсь, вернемся туда, где должны быть. Как минимум, нужно выйти из зоны вылета.

— В какой физической форме находитесь?

— В неплохой. Нормально тренировался, готовился, ждал предложений. Я рад новому шагу в карьере. Я в хорошей форме. Готов зажигать и помогать клубу.