Бояринцев: «Я не сторонник ругать нынешнее поколение футболистов и восхвалять прошлое»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев описал собирательный образ футболиста нынешнего поколения.

«Ходит сейчас одна шутка про современных футболистов: «Наушники взял, валик взял, резиночку взял, на стадион приехал, а бутсы забыл». На самом деле я не сторонник ругать нынешнее поколение и восхвалять прошлое. Они такие, какие есть, и соответствуют тому темпу жизни и условиям, в которых растут.

Не хочется говорить, какими были мы, но иногда приходится приводить определённые примеры, связанные со спортивной деятельностью. Я понимаю, что не каждый любит, когда лезут в личные моменты. Бывает, но редко, я могу дать жизненный совет. Больше хочется житейских моментов, мы же не только на поле подчиняем свою жизнь футболу, но и вне его. Нужно делать правильные вещи, чтобы расти как спортсмен», — приводит Legalbet слова Бояринцева.