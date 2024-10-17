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Бояринцев: «Я не сторонник ругать нынешнее поколение футболистов и восхвалять прошлое»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев описал собирательный образ футболиста нынешнего поколения.

«Ходит сейчас одна шутка про современных футболистов: «Наушники взял, валик взял, резиночку взял, на стадион приехал, а бутсы забыл». На самом деле я не сторонник ругать нынешнее поколение и восхвалять прошлое. Они такие, какие есть, и соответствуют тому темпу жизни и условиям, в которых растут.

Не хочется говорить, какими были мы, но иногда приходится приводить определённые примеры, связанные со спортивной деятельностью. Я понимаю, что не каждый любит, когда лезут в личные моменты. Бывает, но редко, я могу дать жизненный совет. Больше хочется житейских моментов, мы же не только на поле подчиняем свою жизнь футболу, но и вне его. Нужно делать правильные вещи, чтобы расти как спортсмен», — приводит Legalbet слова Бояринцева.

Источник: Legalbet
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Ротор
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«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
5
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
6
 Сочи 14 5 6 3 23-15 21
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 14 4 7 3 11-9 19
9
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
10
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 15-22 17
12
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
13
 КАМАЗ 14 4 4 6 12-10 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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19.10 17:00
Ротор – КАМАЗ
 - : -
19.10 17:00
Сочи – Родина
 - : -
19.10 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
20.10 09:00
СКА-Хаб. – Урал
 - : -
20.10 10:00
Енисей – Уфа
 - : -
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Сокол – Алания
 - : -
20.10 15:00
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Торпедо М

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Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

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Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

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Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 9 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

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