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Бояринцев — о результатах «Ротора»: «На данный момент мы выполнили свою работу хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев оценил результаты команды в первой части сезона, по итогам которой волгоградский клуб расположился на седьмом месте.

«Оценки действительно лучше давать после сезона, сейчас это не самое благородное дело, но на данный момент мы выполнили свою работу хорошо. Приятно быть к близко к лидерам и к зоне стыковых матчей, но еще раз хочу подчеркнуть, что никто лишней эйфории не испытывает. Все оценивают адекватно достигнутый результат, исходя из подготовки и имеющихся возможностей. Во второй части задача — выступить минимум не хуже», — приводит слова Бояринцева «ВсеПроСпорт».

После 21 тура «Ротор» с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: ВсеПроСпорт
Денис Бояринцев
ФК Ротор
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«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Бояринцев рассказал, почему согласился возглавить «Ротор»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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