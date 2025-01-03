Бояринцев: «Такие клубы, как «Родина» и «Акрон», тоже нужны и интересны»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, как относится к проектам таких клубов, как «Родина» и «Акрон».

«Такие клубы тоже нужны и интересны. Это хорошо, что появляются амбициозные новые команды. Понятно, что той же «Родине» тяжело сейчас набрать такое количество болельщиков, но это не значит, что такие проекты не нужны.

Наоборот, замечательно, что у них есть теперь академия, вторая команда, целая система подготовки, вертикаль», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бояринцева.