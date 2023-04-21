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Сегодня, 14:01

Деменко рассказал, какие качества помогают Калешину успешно тренировать «Акрон»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко рассказал, какие качества помогают Евгению Калешину успешно тренировать «Акрон» в нынешнем сезоне.

«Надо отдать должное тренерскому штабу «Акрона», моему товарищу Евгению Калешину — его команда отлично бьется в Кубке России с клубами премьер-лиги. Я Калешина хорошо знаю. Он очень эмоциональный на поле. А в жизни это абсолютно спокойный человек. Даже слова из него не вытянешь. Я работал еще с его отцом в «Кубани». И сыну это по наследству передалось. Он всегда стремился к тренерской работе. У него своя тактика, мышление, любит футбол комбинационный. «Акрон» же не просто так забивает голы. Калешин подбирает определенных футболистов под свою тактику — быстрых, техничных, дисциплинированных. Если вы пообщаетесь с Евгением в обычной жизни, то никогда не узнаете в нем человека, который прыгает на бровке во время матчей и старается передать команде свою энергию», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-v-oby-chnoj-zhizni-kaleshin-ne-pohozh-na-cheloveka-kotory-j-pry-gaet-na-brovke-i-staraetsya-peredat-svoyu-e-nergiyu-igrokam/
Максим Деменко
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 27 13 11 3 42-24 50
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 27 10 7 10 33-33 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:30
Арсенал – Рубин
 - : -
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 - : -
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 16:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 - : -
22.04 21:00
Балтика – Уфа
 - : -
23.04 16:00
Краснодар-2 – Кубань
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 25 1 2
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