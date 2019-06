"Даже ни одной шашки не зажгли". Болельщики "Чертаново" – об инциденте с полицией

В конце второго тайма товарищеского матча "Чертаново" – "Шеффилд" (7:0) болельщики московской команды массово покинули стадион из-за конфликта с полицией. Затем, уже за пределами стадиона, зажгли дымовую шашку, продолжая скандировать кричалки. Болельщики рассказали об инциденте корреспонденту "СЭ".

– Ребята, болельщики ФК "Чертаново", подготовили перфоманс, – говорят фанаты. – И на 80-й минуте к нам подходят около десяти правоохранителей. И нашего "Бормана", лидера попытались скрутить – его начали крутить, не объясняя причин. Мы ничего противозаконного не сделали, просто пришли поболеть. Заряды были – и все.

– Кто-то знал, что вы будете жечь пиротехнику?

– Нет, они не знали. Они были против баннера (фанаты вывесили баннер с надписью "Hell is empty and all devils are here" – "Ад пуст, все черти здесь" – за воротами "Шеффилда". – Прим. "СЭ"). Мы вывесили – и они подбежали.

– Что было потом? Вы все ушли с сектора.

– Мы ушли с сектора, вышли за пределы стадиона и увидели картину, что идут сотрудники ОМОНа в амуниции, со своими "волшебными палочками Гарри Поттера". И все разошлись. Тут никто ничего страшного не делал. Все постояли, покричали, поддержали команду, подошли сами игроки, никаких вопросов не было. Никакого объяснения нет.

– Кроме баннера, вы ничего не сделали?

– Абсолютно ничего. Ни одной шашки не зажгли. (Дарья Исаева)