«Давненько я такого не видел». Тренер «Томи» назвал безобразием судейство в игре с «Волгарем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Томи» Виктор Себелев раскритиковал судейство в матче 10-го тура ФНЛ с «Волгарем» (1:3).

Главный арбитр встречи Анатолий Жабченко назначил три пенальти в игре, при этом два из них были поставлены в ворота томского клуба.

«Без комментариев», — отреагировала «Томь» в Twitter под видео с эпизодами назначения 11-метровых.

— То, что касается назначения пенальти, то, честно говоря, давненько я такого не видел, — приводит слова Себелева пресс-служба «Томи». — Я не люблю вообще разговаривать о судействе, но это безобразие как есть в российском футболе, оно так и продолжается. Если игрок соперника подходит и говорит: «Извини, там ничего не было», то это уже о чем-то говорит. Парням большое спасибо за самоотдачу. Видно было, что сегодня хотели победить.