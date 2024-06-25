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Даниэль Мишкич не уверен, останется ли в «Урале»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, что может остаться в клубе на следующий сезон. Окончательного решения он пока не принял.

«Я пока не знаю точно, останусь ли в «Урале». Может быть останусь, а может и нет. Екатеринбург — это мой город, тут мои друзья, и мне все нравится здесь. Команда вылетела, но нет ясности по будущему. В «Урале» сейчас такие же эмоции, как и в сборной Хорватии, поэтому непонятно», — сказал Мишкич Metaratings.ru.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года и предусматривает опцию продления по соглашению сторон.

Источник: https://metaratings.ru/news/daniel-mishkich-poka-ne-znayu-tochno-ostanus-li-v-urale-376419/
ФК Урал
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2
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3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
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 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
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 Алания 34 12 13 9 42-42 49
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 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
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 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
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 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
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Родина – Нефтехимик
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Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
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