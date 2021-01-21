«Да ты че...». Болельщики захейтили украинского футболиста, подписавшего контракт с «Оренбургом»

Пользовали Instagram из Украины захейтили полузащитника Александра Нойока, подписавшего контакт с «Оренбургом». В комментариях на странице футболиста можно встретить много оскорблений в адрес игрока.

zakhar_b: Да ты че... **

divezik: Семью кормить надо, все с ним понятно" (намек на украинского нападаюдещего Евгения Селезнева, который прокомментировал переход в «Кубань» словами о недолгой карьере футболиста и желанием прокормить семью — Прим. «СЭ»)

_serg1yko_s_: Эх, Саня, ты же капитаном молодежной сборной Украины был... Как так...

shirobokov17: Я не ободряю твой выбор. Куда-куда, но только не в Россию. Знаешь, я, наверное, отпишусь.

Предыдущим клубом 28-летнего украинца было брестское «Динамо». В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии Нойок провел 22 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.