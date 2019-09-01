Cудьба директора «Енисея» зависит от нового министра спорта

Директор футбольного «Енисея» Денис Рубцов, по данным «СЭ», на днях может лишиться своего поста. Решение возможно уже на следующей неделе, когда губернатор Красноярского края Александр Усс назначит нового министра спорта региона.

Прежний руководитель ведомства Сергей Алексеев, который три года поддерживал Рубцова, покинул свой пост, перейдя на работу в Москву. Основные претензии у краевых властей к руководителю «Енисея» — неудовлетворительные результаты: вылет из РПЛ и последнее место в Олимп-ФНЛ на сегодняшний день.