Cторожук: «Долги по зарплате в «Арсенале» — 4 месяца. У 95 процентов игроков закончились контракты»
Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук — об аховой ситуации в клубе, который в прошлом сезоне выступал в РПЛ, а по итогам этого стал лишь 13-м в первой лиге.
— Вы остаетесь главным тренером «Арсенала»?
— На сегодняшний день юридически я главный тренер «Арсенала» Но что будет дальше, какие планы у руководства, что ждет команду... Честно говоря, не знаю. Будущее в тумане.
— Ваш контракт рассчитан до лета 2024 года?
— Да, все верно.
— Какая задолженность по зарплате перед тренерами и игроками?
— Она осталась прежней. Никаких подвижек нет. Размеры задолженности не меняются...
— Четыре месяца?
— Да, четыре.
— Была ли встреча с руководством клуба по итогам сезона? Что вам обещают?
— Нет, мы не встречались. Никаких разговоров о будущем команды не было. Как формировать «Арсенал», будем ли мы этим заниматься? Непонятно. В моей карьере впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. По идее, мы должны были еще по ходу чемпионата планировать наше будущее, селекцию, вести переговоры с потенциальными новичками. Но...
— А сколько футболистов на данный момент осталось в «Арсенале»?
— У 95 процентов из них закончились контракты. Когда только приходили в «Арсенал», обозначили то, какую команду хотели бы видеть.
— И какую?
— Молодую, мобильную, прессингующую, которая могла бы прогрессировать. Плюс, конечно, нужно было бы добавить троих-четверых опытных футболистов. Это логично. Хотели идти в ногу со временем, соответствовать европейским тенденциям.
— Когда в последний раз общались с президентом клуба Гурамом Аджоевым?
— Из последнего нашего разговора я понял, что он не все может решить, сам зависит от администрации, губернатора. Гурам Захарович не смог ничего конкретного сказать, так как сам находится на распутье — останется он или нет?
— Дата сборов тоже не определена?
— Мы планировали собраться 17 июня, но пока сместили дату на 19-е. Ничего вообще не известно! Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы 5 футболистов.
— Пять?!
— Да. Они остались на контракте. Это преимущественно молодые ребята. Вот как в такой ситуации планировать сборы? Думаю, любой тренер на моем месте переживал бы. Пора же уже в чем-то определиться! Но мне кажется, что властям города, области сейчас не до футбольной команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12