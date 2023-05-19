ЦСКА поздравил Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ

Пресс-служба ЦСКА поздравила бывшего защитника клуба Сергея Игнашевича, который сейчас тренирует «Балтику», с выходом его команды в РПЛ.

19 марта «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.

«Балтика» сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет. Игнашевич возглавил команду в октябре 2021 года. Ранее он тренировал «Торпедо».