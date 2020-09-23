«Чувствуем себя немного «Барселоной». Клуб ФНЛ шутит о поражении 0:7

Брянское «Динамо» пошутило о поражении от «Крыльев Советов» (0:7) в 11-м туре Олимп-ФНЛ. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Чувствуем себя немного «Барселоной», — говорится в сообщении.

Чувствуем себя немного Барселоной... — Динамо Брянск (@FCDynamoBryansk) September 23, 2020

Позднее пресс-служба «Динамо» опубликовала еще один твит: «У волка можно отнять три очка в матче, но четыре очка в матче отнять нельзя».

У волка можно отнять 3 очка в матче, но 4 очка в матче отнять нельзя. #КСДБ 7-0 https://t.co/RUKpYdy1kF — Динамо Брянск (@FCDynamoBryansk) September 23, 2020

В 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20 «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8.