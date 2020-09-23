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«Чувствуем себя немного «Барселоной». Клуб ФНЛ шутит о поражении 0:7

22:39
&quot;Крылья Советов&quot; разгромили брянское &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Крылья Советов".
&quot;Крылья Советов&quot; разгромили брянское &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Крылья Советов".
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Брянское «Динамо» пошутило о поражении от «Крыльев Советов» (0:7) в 11-м туре Олимп-ФНЛ. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Чувствуем себя немного «Барселоной», — говорится в сообщении.

Позднее пресс-служба «Динамо» опубликовала еще один твит: «У волка можно отнять три очка в матче, но четыре очка в матче отнять нельзя».

В 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20 «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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