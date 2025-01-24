Чурич и Ронагович продлили контракты с «Торпедо» до лета 2027 года

Полузащитник Марио Чурич и защитник Боян Роганович продлили контракты с «Торпедо» до июня 2027 года, сообщает пресс-служба московского клуба.

Роганович присоединился к «Торпедо» в сентябре 2022 года. 24-летний черногорец забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 49 матчах за черно-белых.

Чурич также стал игроком московской команды в сентябре 2022 года. В активе 26-летнего хорвата 3 гола и 4 результативных передачи в 67 матчах за «Торпедо».

После 21 тура в первой лиге «Торпедо» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы с 43 очками.