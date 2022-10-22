Чуперка: «Нам без разницы, кто на каком месте идет. У «Рубина» свои задачи»
Полузащитник «Рубина» Валерий Чуперка поделился ожиданиями от матча 15-го тура первой лиги против «Акрона».
«Готовимся с хорошим настроением. Сейчас идем на серию. Надеюсь, получится продлить. «Рубин» на сборах летом с ними играл. Хорошая добротная команда. Думаю, игра будет непростая, тем более игра на выезде. Нам без разницы, кто на каком месте идет. У нас свои задачи», — приводит слова Чуперки официальный сайт клуба.
Матч «Акрон» — «Рубин» пройдет 23 октября в Жигулевске и начнется в 15.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|9
|4
|1
|27-12
|31
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
9
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
10
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|14
|4
|5
|5
|18-18
|17
|
12
|Кубань
|14
|4
|4
|6
|14-14
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|- : -
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|- : -
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|- : -
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
Новости