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Сегодня, 10:23

Чочиев назвал свой любимый матч в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, какой матч считает своим любимым в карьере.

«С ЦСКА, наверное, когда меня Березуцкий ударил, а я даже внимания не обратил. Такая атмосфера была. У них все играли: Думбия, Дзагоев, Вагнер. Они приехали выигрывать основным составом, а получилось, что я вышел на минуту и на 90-й забил уже», — цитирует Чочиева Legalbet.

В 2011 году Чочиев забил победный гол в матче против ЦСКА за «Волгарь-Газпром» в Кубке России. Его команда победила со счетом 1:0.

Алан Чочиев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
4
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
5
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
6
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
7
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
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 Алания 5 2 1 2 4-2 7
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 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
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 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
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 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
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 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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