Чочиев назвал свой любимый матч в карьере

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, какой матч считает своим любимым в карьере.

«С ЦСКА, наверное, когда меня Березуцкий ударил, а я даже внимания не обратил. Такая атмосфера была. У них все играли: Думбия, Дзагоев, Вагнер. Они приехали выигрывать основным составом, а получилось, что я вышел на минуту и на 90-й забил уже», — цитирует Чочиева Legalbet.

В 2011 году Чочиев забил победный гол в матче против ЦСКА за «Волгарь-Газпром» в Кубке России. Его команда победила со счетом 1:0.