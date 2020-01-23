Член наблюдательного совета «Химок»: «Талалаев уходит, задача по выходу в РПЛ снята»

Член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин сообщил «СЭ» о том, что главный тренер команды Андрей Талалаев покидает свой пост.

После первой части сезона подмосковная команда занимает третье место в первом дивизионе с 50 очками. Отставание от «Ротора» и «Торпедо» — 2 и 1 балл соответственно.

— Правда, что Талалаев уходит из «Химок»?

— Да. Все к этому идет...

— Почему?

— Андрей Викторович привык добиваться максимальных результатов. А с «Химок» сняли задачу по выходу в премьер-лигу.

— Талалаев уже объявил о своем уходе?

— Мы с ним разговаривали на эту тему. Но лучше прямую речь вам получить у него самого. Его цели не коррелируются задачами футбольного клуба на сегодняшний момент.

— Была информация, что «Химки» могут договориться с двумя спонсорами, которые помогут команде решить задачу по выходу в РПЛ.

— Пока компромиссного решения нет. А время уходит...

— Значит, «Химки» не будут пытаться выйти в РПЛ?

— Нет. Это задача уже снята.

— Сейчас ведущие игроки разойдутся?

— Конечно. А какой смысл держать ребят, которые нацелены на высокие задачи? У нас очень качественные футболисты, развитые Андреем Викторовичем.

— Теперь «Химки» станут середняком ФНЛ?

— Думаю, да. (Виталий Айрапетов)