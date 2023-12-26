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Черышев: «У меня было два варианта не в России, но история с «Шинником» выглядела более логичной»

Алина Савинова
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, какие задачи стоят перед ним в ярославском клубе.

22 декабря «Шинник» объявил о назначении 54-летнего специалиста на пост главного тренера.

«Мы должны сохранить команду и подняться по турнирной таблице как можно выше», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

Также он ответил, были ли у него предложения о работе от других команд.

«Было два варианта не в России. Но история с «Шинником» выглядела более логичной. Все решил правильный и четкий разговор с генеральным директором Галимджаном Хайрулиным», — добавил специалист.

До этого местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-cheryshev-u-menya-bylo-dva-varianta-ne-v-rossii-no-istoriya-s-shinnikom-vyglyadela-bolee-logichnoi-318984/
Футбол
ФК Шинник
Дмитрий Черышев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
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 - : -
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3.03 00:00
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Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
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