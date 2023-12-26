Черышев: «У меня было два варианта не в России, но история с «Шинником» выглядела более логичной»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, какие задачи стоят перед ним в ярославском клубе.

22 декабря «Шинник» объявил о назначении 54-летнего специалиста на пост главного тренера.

«Мы должны сохранить команду и подняться по турнирной таблице как можно выше», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

Также он ответил, были ли у него предложения о работе от других команд.

«Было два варианта не в России. Но история с «Шинником» выглядела более логичной. Все решил правильный и четкий разговор с генеральным директором Галимджаном Хайрулиным», — добавил специалист.

До этого местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.