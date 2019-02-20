16:58 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Чертаново" заявило 14-летего Пиняева на сезон

Обсудить
2

"Чертаново" внесло в заявку на Олимп-ФНЛ 14-летнего нападающего Сергея Пиняева, сообщает официальный сайт клуба. Его профиль появился на сайте турнира.

 

На данный момент Пиняев, который находится в расположении юношеской сборной России, является самым молодым футболистом в заявках российских команд, имеющих возможность играть с профессионалами.

По регламенту, он может играть и в ПФЛ в составе "Чертаново-2", как и пока не выходивший на поле во взрослом футболе Артем Соколов (родился 1 апреля 2003 года).

Если футболист появится на поле до конца сезона, то станет самым молодым игроком, выходившем когда-либо на поле в российской профессиональной лиге.

 

Дополнительная информация

http://www.chertanovo-football.ru/index.php?pages=club

Загрузка...
Материалы других СМИ