"Чертаново" забило 7 безответных голов "Шеффилду"

"Чертаново" разгромило старейший клуб мира "Шеффилд" в товарищеском матче - 7:0. Игру на "Арене Чертаново" посетили порядка 1400 человек. Ранее "Шеффилд" в рамках председзонного турне по России сыграл с "Торпедо" и уступил 0:5. Английской команде предстоят еще две встречи: 27 июня против любительского клуба ФК КФ, а 29 июня - против "Казанки".

Товарищеский матч

"Чертаново" (Россия) - "Шеффилд" (Англия) - 7:0 (4:0)

Голы: Сарвели, 4 (1:0). Завезен, 13 (2:0). Сарвели, 17 (3:0). Цыпченко, 30 (4:0). Конев, 53 (5:0). Конев, 63 (6:0). Герчиков, 80 (7:0).