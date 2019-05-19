"Чертаново" выиграло, "Шинник" сыграл вничью. Пять команд Олимп-ФНЛ претендуют на одно место в "стыках"

"Шинник" сыграл вничью с "Сочи" в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ. Ярославцы упустили шанс подняться на четвертое место в таблице, дающее право участия в стыковых играх за выход в премьер-лигу.

В другой игре "Чертаново" одолело "Химки" (2:1) и поднялось на пятое место.

За тур до конца сезона попасть на четвертую строчку могут сразу пять команд: "Нижний Новгород" (59 очков), "Чертаново", "СКА-Хабаровск" (по 58), "Шинник" (57) и "Авангард" (56).

В РПЛ досрочно вышли "Тамбов" и "Сочи", третье место и участие в "стыках" себе обеспечила "Томь".

Третье и четвертое место в Олимп-ФНЛ сыграют с 13-й и 14-й командой РПЛ. Ими стали "Крылья Советов" и "Уфа".

Первенство России

Олимп - ФНЛ

37-й тур

"Сочи" - "Шинник" (Ярославль) - 0:0

"Сочи": Солдатенко, Маргасов, Миладинович (Бахтияров, 54), Калугин, Бычков, Саламатов, Горбунов (Бурмистров, 65), Касаев, Косянчук, Лагатор (Почивалин, 70), Альфред (Обольский, 63).

"Шинник": Яшин, Иванов, Покидышев, Цховребов (Шайморданов, 71), Магадиев, Деобальд (Гелоян, 46), Алейников, Камилов (Дроздов, 44), Кожемякин, Самойлов, Самодин.

Предупреждения: Лагатор, 5. Магадиев, 11. Камилов, 39. Покидышев, 48. Почивалин, 81.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

19 мая. Сочи. Стадион "Фишт".

"Чертаново" (Москва) - "Химки" - 2:1 (0:0)

Голы: Рязанцев, 56 - с пенальти (0:1). Бартасевич, 87 (1:1). Филин, 90 - в свои ворота (2:1).

"Чертаново": Радионов, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков (Редькович, 78), Ежов, Колесниченко (Никулин, 74), Витюгов, Пруцев (Кузьменко, 90+3), Горшков, Цыпченко (Молчанов, 83), Сарвели.

"Химки": Исупов, Смирнов, Филин, Тихий, Данилкин, Петрусев (Алисейко, 28), Кухарчук (Алиев, 60), Ланин, Корян (Димидко, 70), Рязанцев, Барков (Нетфуллин, 83).

Предупреждения: Филин, 14. Кухарчук, 22. Рязанцев, 31. Данилкин, 34. Тихий, 37. Сарвели, 45+1. Витюгов, 52. Ланин, 79.

Удаление: Данилкин, 65.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

19 мая. Москва. Стадион "Лужники. Спортивный городок".