«Чертаново» выдвинул Александра Алаева на выборы главы ФНЛ
16:37
Московский футбольный клуб «Чертаново» подал документы на выдвижение генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева кандидатом на должность главы Футбольной национальной лиги.
«Мы ценим ту работу, которую Алаев проделал в РФС. Велик вклад в проведение в чемпионата мира, успехи сборной, победы в пляжном футболе. Надеемся, нас все поддержат», — цитирует директора клуба Николая Ларина пресс-служба «Чертаново».
Выборы главы ФНЛ состоятся 25 февраля. Крайний срок регистрации кандидатов — 25 января.
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