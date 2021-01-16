«Чертаново» выдвинул Александра Алаева на выборы главы ФНЛ

??? ФК «ЧЕРТАНОВО» ВЫДВИГАЕТ АЛЕКСАНДРА АЛАЕВА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ФНЛ



Николай ЛАРИН, директор «Чертаново»:

— Мы ценим ту работу, которую Алаев проделал в РФС. Велик вклад в проведение в чемпионата мира, успехи сборной, победы в пляжном футболе. Надеемся, нас все поддержат. pic.twitter.com/5BvISEanbB