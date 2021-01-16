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«Чертаново» выдвинул Александра Алаева на выборы главы ФНЛ

16:37
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Московский футбольный клуб «Чертаново» подал документы на выдвижение генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева кандидатом на должность главы Футбольной национальной лиги.

«Мы ценим ту работу, которую Алаев проделал в РФС. Велик вклад в проведение в чемпионата мира, успехи сборной, победы в пляжном футболе. Надеемся, нас все поддержат», — цитирует директора клуба Николая Ларина пресс-служба «Чертаново».

Выборы главы ФНЛ состоятся 25 февраля. Крайний срок регистрации кандидатов — 25 января.

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