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«Чертаново» «воссоздало» гол в ворота «Чайки» в домашних условиях

20:58
«Чертаново». Фото ФК «Чертаново».
«Чертаново». Фото ФК «Чертаново».
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На канале «Чертаново» в Youtube опубликовано новое видео. Футболисты команды попытались показать в домашних условиях гол в ворота «Чайки» в первом туре первенства Олимп-ФНЛ. Автор гола — Егор Кондаков. Турнир в ФНЛ прерван из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 755 591 человек. Умерших — 36 211, выздоровевших — 158 527. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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