«Чертаново» и «Волгарь» сыграли вничью

«Чертаново» и «Волгарь» завершили вничью (1:1) в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ.

У хозяев забил Александр Канищев, у гостей — Гамид Агаларов (с пенальти). «Чертаново» набрало 24 очка и занимает 19-е место. У «Волгаря» 40 очков и десятая позиция.

Олимп — ФНЛ

29-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1 (0:1)

Голы: Агаларов, 34 — с пенальти (0:1). Канищев, 54 (1:1).

«Чертаново»: Абаев, Алексеев, Кутин, Тюменцев, Сулейманов, Герчиков, Першин (Гудков, 46. Левин, 83), Молтенинов, Канищев (Молчанов, 89), Завезен, Пиняев (Надольский, 87).

«Волгарь»: Саганович, Бердников, Зенин (Ведерников, 57), Хомуха, Локтионов, Журавлев, Полубояринов (Павлишин, 65), Мендель, Погосов (Габараев, 83), Юсупов (Белоус, 71), Агаларов (Николаев, 66).

Предупреждения: Алексеев, 14. Першин, 33. Агаларов, 64. Хомуха, 75. Белоус, 90+1.

Судья: Цыганок (Владивосток).

10 марта. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».