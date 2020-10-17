«Чертаново» трогательно попрощалось с двумя ушедшими игроками
Пресс-служба «Чертаново» опубликовала прощальный пост, посвященный уходу из команды защитника Дмитрия Редьковича и полузащитника Ильи Камышева.
Редькович подписал 4-летний контракт с «Торпедо», Камышев проведет сезон-2020/21 в «Химках» на правах аренды.
«Наши футболисты взрослеют рано. Уже в 16-17 лет чертановцы начинают полноценно играть на взрослом профессиональном уровне, а в 21-22 года уже имеют за плечами серьезный опыт, по сравнению с подавляющим большинством ровесников. Академия «Чертаново» каждый год выдает порцию талантливых воспитанников, а «ветеранов» активно подпирает молодежь. Да, футбольное взросление происходит с болью и муками, но так и рождается настоящая команда!
Настоящие болельщики помнят, что команда с Зиньковским, Глушенковым и Умяровым когда-то числилась в середняках ПФЛ, но потом чертановцы превратились в реальных претендентов на выход в РПЛ, а практически все ушедшие футболисты доказали свою конкурентоспособность на высшем уровне.
Сейчас мы переживаем очередной этап взросления. Чемпионы ЮФЛ постепенно наливаются мышцами, впитывают футбольную мудрость и обрастают харизмой. Пока мы не готовы снова бороться за самые высокие места в ФНЛ, но история доказывает — наше время придёт, так как молодежь имеет свойство быстро прогрессировать в условиях доверия и любви. Сиюминутный результат с помощью наемных рабочих — не наша история. Мы верим в своих и обязательно справимся, с вашей поддержкой!" - говорится в публикации в Instagram-аккаунте «Чертаново».
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