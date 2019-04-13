"Чертаново" сыграло вничью с "Томью", "Авангард" победил "Тюмень"

"Чертаново" и "Томь" сыграли вничью в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1. В составе хозяев отличился форвард Владислав Сарвели, у гостей забил полузащитник Александр Ставпец.

В других матчах тура курский "Авангард" на выезде обыграл "Тюмень" (1:0), "Сибирь" и "Луч" не выявили победителя (0:0).

Олимп – ФНЛ

31-й тур

"Чертаново" (Москва) – "Томь" (Томск) – 1:1 (1:1)

Голы: Ставпец, 32 (0:1). Сарвели, 45+1 (1:1).

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Колесниченко, Ежов, Витюгов, Пруцев, Горшков, Сарвели, Прудников (Конев, 84).

"Томь" (Томск): Смирнов, Бугаев, Лисинков, Мануйлов, Эдиев, Ставпец (Кудряшов, 75), Макурин (Сасин, 60), Калинский, Шалаев (Каккоев, 85), Абдулавов, Гасилин (М.В.Андреев, 79).

Предупреждения: Витюгов, 25. Шалаев, 77. Калинский, 86. Ежов, 90+1.

Удаление: Калинский, 89.

Судья: Васильев (Ижевск).

13 апреля. Москва. Стадион "Лужники. Спортивный городок".

"Тюмень" – "Авангард К" (Курск) – 0:1 (0:0)

Гол: Федчук, 55.

"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Васиев (Маринкович, 46), Бем, Лихачев, Фомин, Леонтьев (Гордюшенко, 58), Милосавлев, Глухов (Щербак, 58), Чудин, Рябокобыленко (Докучаев, 88).

"Авангард К" (Курск): Саутин, Багаев, Никитин, Гоцук, Войнов, Земсков (Руденко, 61), Батютин (Кубышкин, 85), Машуков (Синяев, 71), Коробов, Трошечкин, Федчук (Стеклов, 66).

Предупреждения: Фомин, 17. Багаев, 42. Руденко, 70. Коробов, 90+1.

Судья: Шадыханов (Москва).

13 апреля. Тюмень. Стадион "Геолог".

"Сибирь" (Новосибирск) – "Луч" (Владивосток) – 0:0

"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Ларенц, Копаев, Аравин, Смирнов (Полюткин, 51), Азаров (Макаренко, 60), Свежов (Галыш, 78), Чеботару, Киреенко (Сафронов, 71), Коржунов, Житнев.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Степанец, Машнев (Кротов, 45), Павленко, Замалиев, Дзахов (Белунов, 78. Хлебородов, 90), Калугин (Насадюк, 46), Пономаренко, Гордиенко, Часовских.

Предупреждения: Насадюк, 59. Павленко, 62. Полюткин, 67. Белунов, 82. Кротов, 87.

Судья: Панин (Московская область).

13 апреля. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".