"Чертаново" проведет первые матчи весенней части сезона на запасном стадионе "Локомотива"

"Чертаново" проведет первые матчи второй части сезона Олимп-ФНЛ на "Сапсан-Арене", сообщает ТАСС со ссылкой на директора школы "Чертаново" Николая Ларина. Вместимость стадиона составляет 10 000 зрителей, это запасная арена клуба РПЛ "Локомотив". Впервой половине сезона "Чертаново" принимал соперников в Домодедово на стадионе "Авангард".

- Первые две игры проведем на "Сапсан-Арене" в Черкизове, которая является вторым стадионом "Локомотива". В дальнейшем рассматривается вариант переезда в Спортивный городок в Лужниках, когда там будет готово поле. Будем играть на "Сапсан-Арене", пока поле в Спортивном городке не будет такого качества, которое нас устраивает, - сказал Ларин.

После 24 туров "Чертаново" имеет 38 очков в активе и занимает четвертую строчку в таблице.