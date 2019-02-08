"Чертаново" проиграло "Риге"

"Чертаново" уступило "Риге" в матче группового этапа Олимп-Кубка ФНЛ (1:3). В составе победителей голами отметились хавбек Олег Лайзанс, а также форварды Владислав Федоров и Филипп Иванов. У москвичей отличился защитник Александр Солдатенков.

"Рига" набрала три очка и возглавила группу В, а "Чертаново" расположилось на 4-й строчке.

Олимп-Кубок ФНЛ

Группа B

"Чертаново" - "Рига" - 1:3 (0:1)

Голы: Лайзанс, 24 (0:1). Федоров, 66 (0:2). Иванов, 82 (0:3). Солдатенков, 90+1 - с пенальти (1:3).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

08 февраля. Пафос. Стадион "Geroskipou Municipal Stadium".

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