«Чертаново» проиграло брянскому «Динамо». 15-летний Пиняев впервые в сезоне не забил и не отдал голевой пас

«Чертаново» уступило «Динамо» из Брянска в четвертом туре Олимп-ФНЛ — 0:1. Единственный мяч провел Максим Вотинов.

15-летний форвард москвичей Сергей Пиняев вышел на поле во втором тайме. Футболист впервые в сезоне не отметился результативными действиями. В двух стартовых играх на взрослом уровне он отдал по голевой передаче, а в третьем туре против «Иртыша» (2:1) забил свой дебютный гол.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

4-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Динамо Бр» (Брянск) — 0:1 (0:1)

Гол: Вотинов, 18.

«Чертаново»: Радионов, Кондаков, Бартасевич, Редькович, Никитенков, Герчиков (Савельев, 81), Сулейманов (Камышев, 60), Н.Першин (Надольский, 66), Молчанов, Молтенинов (Пиняев, 46), Завезен (Молодняков, 87).

«Динамо»: Кузнецов, Крючков, Хайманов, Луканченков, Васильев, Сапаев, Дрогунов (Першин, 59), Баранов (Сорокин, 75), Мараев (Пикатов, 85), Чиркин (Укомский, 68), Вотинов.

Предупреждения: Бартасевич, 39. Мараев, 45+1. Кондаков, 66. Молчанов, 82. Надольский, 90.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

16 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».