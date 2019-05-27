01:53 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Чертаново" опубликовало видео обращения главного тренера в раздевалке после победы над "Ротором"

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"Чертаново" обыграло "Ротор" (2:1) в матче заключительного, 38-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

После завершения игры официальный Твиттер клуба опубликовал видео того, как в раздевалке главный тренер Игорь Осинькин обратился к команде.

"Чертаново" набрало 61 очко и завершило сезон на пятом месте.

Дополнительная информация

https://twitter.com/FCChertanovo/status/1132764542902185989

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