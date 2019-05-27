"Чертаново" опубликовало видео обращения главного тренера в раздевалке после победы над "Ротором"

"Чертаново" обыграло "Ротор" (2:1) в матче заключительного, 38-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.
После завершения игры официальный Твиттер клуба опубликовал видео того, как в раздевалке главный тренер Игорь Осинькин обратился к команде.
👀 Приоткрываем завесу и делимся корпоративным видео. У вас есть возможность заглянуть в раздевалку и послушать главного тренера #Чертаново Игоря Осинькина после победного матча заключительного тура против @RotorOfficialhttps://t.co/CAG9sqISoi— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) 26 мая 2019 г.
"Чертаново" набрало 61 очко и завершило сезон на пятом месте.
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