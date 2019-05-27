"Чертаново" опубликовало видео обращения главного тренера в раздевалке после победы над "Ротором"

👀 Приоткрываем завесу и делимся корпоративным видео. У вас есть возможность заглянуть в раздевалку и послушать главного тренера #Чертаново Игоря Осинькина после победного матча заключительного тура против @RotorOfficialhttps://t.co/CAG9sqISoi