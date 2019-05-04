"Чертаново" победило "Спартак-2" в матче 35-го тура Олимп-ФНЛ. Победа позволила команде подняться на шестое место в таблице, от зоны плей-офф за место в РПЛ их отделяет 2 очка.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

35-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Спартак-2" (Москва) - 1:0 (0:0)

Гол: Горшков, 62.

Нереализованный пенальти: Маслов, 17 (вратарь)

"Чертаново": Ломаев (Радионов, 46), Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Ежов, Колесниченко (Никулин, 83), Витюгов, Пруцев, Горшков, Сарвели (Тюменцев, 89), Прудников (Цыпченко, 71).

"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Полубояринов (Васильев, 83), Бакалюк, Рудковский (Фольмер, 65), Бакаев (Маркитесов, 76), Нимели (Лопатин, 86), Руденко.

Предупреждения: Петрунин, 26. Полубояринов, 33. Руденко, 70.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

4 мая. Москва. Стадион "Лужники. Спортивный городок".