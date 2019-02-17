"Чертаново" обыграло "Муром"

"Чертаново" выиграло у "Мурома" (2:0) в стыковом матче Олимп-Кубка ФНЛ за 13-16 места. В составе победителей отличились Дмитрий Цыпченко и Кирилл Колесниченко.
В матче за 13-е место "Чертаново" сыграет с победителем игры "Урал" - "Левадия". "Муром" в матче за 15-е место будет противостоять команде, которая проиграет этот матч.
Олимп-Кубок ФНЛ
Плей-офф за 13-16 места
1/2 финала
"Муром" - "Чертаново" - 0:2 (0:0)
Голы: Цыпченко, 72 (0:1). Колесниченко, 77 (0:2).
Судья: Пустовойтова (Москва).
17 февраля. Пафос. Стадион "Куклиа"
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