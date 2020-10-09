«Чертаново» обыграло «Краснодар-2», «Нефтехимик» — «Факел»
«Чертаново» обыграло «Краснодар-2» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Москвичи покинули предпоследнюю строчку в таблице, но остались в зоне вылета на 19-м месте.
В другой игре «Нефтехимик» одолел «Факел» (3:1) и вышел на седьмое место. Еще в одной встрече брянское «Динамо» взяло верх над «Шинником» (2:0), ярославцы опустились на предпоследнее 21-е место.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
14-й тур
«Чертаново» (Москва) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0 (1:0)
Гол: Левин, 30.
«Чертаново»: Абаев, Гудков, Молодняков, Никитенков, Надольский (Молчанов, 62), Левин (Алексеев, 87), Герчиков, Тюменцев, Першин (Сулейманов, 82), Молтенинов (Савельев, 90+1), Завезен (Рудковский, 73).
«Краснодар-2»: Адамов, Исаенко, Иванов, Пелих (Симонов, 79), Литвинов, Мацукатов, Сперцян, Якимов, Кутовой (Бочко, 68), Сабуа, Апеков (Григорян, 46).
Предупреждения: Надольский, 15. Сперцян, 54. Рудковский, 90+2.
Судья: Соколов (Воронеж).
9 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Динамо» (Брянск) — «Шинник» (Ярославль) — 2:0 (0:0)
Голы: Агуреев, 58 (1:0). Баранов, 90+4 (2:0).
«Динамо»: А.Кузнецов, Васильев, Луппа, Чиркин, Дрогунов (Мараев, 83), Валикаев, Першин (Пикатов, 58), Сорокин, Агуреев (Баранов, 62), Укомский (Каретник, 71), Вотинов (Циберкин, 90+3).
«Шинник»: Матюша, Покидышев, Стешин (Дорофеев, 63), Тананеев, Кутин, Патрашко (Стрелов, 65), Носов, Маляров (Масленников, 78), Бетюжнов (П.Кузнецов, 74), Низамутдинов, Гонгапшев (Игнатович, 68).
Предупреждения: Тананеев, 62. Стрелов, 73. Кутин, 77. Пикатов, 79. П.Кузнецов, 86.
Удаление: Матюша, 90+2.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
9 октября. Брянск. Стадион «Динамо».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Факел» (Воронеж) — 3:1 (2:1)
Голы: Петров, 20 — с пенальти (1:0). Земсков, 37 (1:1). Семенов, 43 (2:1). Уридия, 67 (3:1).
«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Лелюкаев (Яковлев, 46. Агапов, 75), Потапов, Семенов, Кленкин (Давлатов, 64), Уридия, Хубаев, Петров, Шадрин (Ситдиков, 57), Галиулин (Котик, 90+3).
«Факел»: Саутин, Брызгалов, Дашаев, Почивалин, Никитин (Мазуров, 81), Земсков (Петрусев, 76), Акбашев, Замалиев, Дроздов (Седов, 70), Мастерной (Разборов, 86), Григорьев.
Предупреждения: Галиулин, 23. Потапов, 27. Григорьев, 79.
Судья: Амелин (Тула).
9 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/