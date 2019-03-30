"Чертаново" на выезде обыграло "Сибирь"

"Чертаново" в гостях выиграло у "Сибири" (2:1) в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Юрий Горшков и Владислав Сарвели. У хозяев забил Роман Беляев.

"Чертаново" набрало 45 очков и занимает четвертое место. У "Сибири" 24 очка и 19-я позиция.

Олимп - ФНЛ

29-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Чертаново" (Москва) - 1:2 (0:1)

Голы: Горшков, 7 (0:1). Сарвели, 72 (0:2). Беляев, 86 (1:2).

"Сибирь": Цыган, Смирнов, Ларенц, Копаев, Полюткин, Гладышев (Коржунов, 69), Киреенко, Беляев, Азаров (Орлов, 71), Чеботару, Житнев (Антипов, 77).

"Чертаново": Ломаев, Паршиков, Солдатенков, Михайлов, Бартасевич, Колесниченко (Герчиков, 79), Пруцев (Тюменцев, 90+1), Витюгов, Горшков, Прудников (Молчанов, 84), Сарвели.

Предупреждения: Сарвели, 45+1. Ломаев, 51. Чеботару, 64. Бартасевич, 73. Беляев, 90+3. Витюгов, 90+4. Ларенц, 90+7.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

30 марта. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".