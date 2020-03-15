«Чертаново» и «Ротор» одержали победы

Состоялись два матча 27-го тура Олимп-ФНЛ.

«Ротор» на выезде обыграл «Шинник» — 1:0. Команда набрала 56 очков и вышла на первое место в турнирной таблице, обогнав «Химки» (54 очка).

«Чертаново» дома обыграло «Мордовию» — 3:0. С 54-ю очками московский клуб расположился на третьей позиции.

Олимп-ФНЛ

27-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1 (0:0)

Гол: Муллин, 56.

«Шинник»: Яшин, Покидышев, Первушин, Щербаков (Цховребов, 88), Самойлов, Эктов, Пухов (Мацхарашвили, 65), Кожемякин, Дроздов, Зинков, Низамутдинов.

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Денисов, Довбня, Байрыев, Ткачук, Султонов (Серченков, 46), Алейник (Песегов, 46), Муллин (Полубояринов, 90+2), Макаров, Галаджан (Кузнецов, 81).

Предупреждения: Байрыев, 42. Пухов, 61. Ткачук, 65. Щербаков, 84.

Судья: Васильев (Ижевск).

15 марта. Химки. Стадион «Арена Химки».

«Чертаново» (Москва) — «Мордовия» (Саранск) — 3:0 (2:0)

Голы: Витюгов, 4 — с пенальти (1:0). Канищев, 11 (2:0). Ежов, 46 (3:0).

«Чертаново»: Абаев, Горшков, Солдатенков, Редькович (Михайлов, 67), Бартасевич (Камышев, 60), Пруцев, Ежов (Герчиков, 71), Витюгов (Рудковский, 63), Сарвели, Цыпченко (Прудников, 77), Канищев.

«Мордовия»: Шебанов, Стрелов, Климов, Теняев, Сарычев, Бояркин (Мухаметшин, 62), Федак (Калиханов, 36), Соболев, Орлов, Навлетов, Ермаков (Поярков, 68).

Предупреждения: Орлов, 25. Бояркин, 35. Стрелов, 62. Солдатенков, 86.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

15 марта. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».