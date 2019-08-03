"Чертаново" и "Химки" голов друг другу не забили

"Чертаново" сыграло вничью с "Химками" (0:0) в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила в Москве.

После 6 туров "Химки" продолжают сохранять лидерство в турнирной таблице ФНЛ с 14 очками. "Чертаново" – 3-я строчка и 14 баллов.

Олимп – ФНЛ

6-й тур

"Чертаново" (Москва) – "Химки" – 0:0

"Чертаново" (Москва): Абаев, Горшков (Кондаков, 87), Солдатенков, Редькович, Ежов (Рудковский, 84), Завезен (Герчиков, 80), Витюгов, Камышев, Пруцев, Прудников (Конев, 85), Сарвели (Тюменцев, 90+2).

"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Гапон, Филин, Полярус (Алисейко, 90), Корян (Смирнов, 82), Нетфуллин, Мендель (Трошечкин, 69), Дядюн (Умаев, 46), Каменщиков (Скворцов, 46).

Предупреждения: Каменщиков, 22. Филин, 32. Дядюн, 40. Мендель, 65. Пруцев, 82. Нетфуллин, 90+1.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

3 августа. Москва. Стадион "Лужники. Спортивный городок".