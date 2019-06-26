"Чертаново" будет проводить домашние матчи в "Лужниках"

"Чертаново" будет проводить домашние игры сезона-2019/20 в Спортивном городке "Лужников", сообщает ТАСС со ссылкой на директора клуба Николая Ларина. В связи с ремонтом "Арены Чертаново" столичный клуб в прошлом сезоне играл сперва на стадионе "Авангард", затем на резервной площадке "Локомотива" "Сапсан Арене". С апреля "Чертаново" играет в Спортивном городке в "Лужниках".

- Следующий сезон мы проведем в "Лужниках". Мы пока не планируем дальнейшей реставрации нашего основного стадиона. Только улучшим свет и поставим дополнительные камеры безопасности, - сказал ЛАрин.

В сезоне-2018/19 "Чертаново" занял пятое место в таблице Олимп-ФНЛ, в 1 очке от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ.