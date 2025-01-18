Чернов продолжит карьеру в «Балтике»

Защитник Евгений Чернов перейдет из «Ростова» в «Балтику», сообщает Legalbet.

По информации источника, 32-летний россиянин уже прибыл в расположение калининградского клуба на сборе в Турции и приступил к углубленному медобследованию.

32-летний Чернов в 2019 году перешел в «Ростов» из «Зенита», а в 2020-м уехал в «Краснодар». В 2022-м он вернулся в ростровскую команду. В этом сезоне он сыграл в 9 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.