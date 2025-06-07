«Черноморец» выступил с заявлением о ситуации с финансированием клуба после слов Шишкарева
«Черноморец» выступил с заявлением о ситуации с финансированием клуба после выступления в прессе бывшего инвестора команды, бизнесмена и основателя Группы компаний «ДЕЛО» Сергея Шишкарева.
В пятницу, 6 июня Шишкарев объявил о прекращении финансирования «Черноморца» и сообщил, что генеральный директор команды Максим Пономарев пытался манипулировать результатом матча 34-го тура Первой лиги между командой из Новороссийска и «Сочи» (2:1).
«Дорогие болельщики! Все официальные заявления, касающиеся прекращения финансирования нашего клуба Группой компаний «ДЕЛО» и функционирования ФК «Черноморец» в новых условиях, будут опубликованы позднее. Спасибо за ваше понимание и поддержку», — говорится в публикации в Telegram-канале «Черноморца».
«Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги-2024/25 с 64 очками. Из-за проблем со стадионом клуб не смог получить лицензию для выступления в РПЛ, поэтому не принял участие в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
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2
|Урал
|12
|7
|4
|1
|20-6
|25
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3
|Спартак Кс
|12
|7
|3
|2
|16-10
|24
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4
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
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5
|Велес
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
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6
|Торпедо
|12
|6
|3
|3
|21-9
|21
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7
|Уфа
|12
|4
|6
|2
|16-13
|18
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8
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
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9
|Шинник
|12
|3
|7
|2
|15-13
|16
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10
|Волга
|13
|4
|2
|7
|16-19
|14
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11
|Енисей
|12
|3
|5
|4
|15-20
|14
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12
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
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13
|Ленинградец
|12
|3
|4
|5
|10-20
|13
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14
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
15
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
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18
|СКА-Хабаровск
|12
|1
|3
|8
|11-23
|6
|4.10
|14:30
|Велес – Волга
|1 : 2
|5.12
|00:00
|Арсенал – Уфа
|- : -
|5.12
|00:00
|Енисей – Урал
|- : -
|5.12
|00:00
|Нижний Новгород – КАМАЗ
|- : -
|5.12
|00:00
|Ротор – Шинник
|- : -
|5.12
|00:00
|Сочи – Ленинградец
|- : -
|5.12
|00:00
|Спартак Кс – СКА-Хабаровск
|- : -
|5.12
|00:00
|Текстильщик – Нефтехимик
|- : -
|5.12
|00:00
|Торпедо – Челябинск
|- : -
|Г
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Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
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Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
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Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
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Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
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Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
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Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
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Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
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Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3