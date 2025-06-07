«Черноморец» выступил с заявлением о ситуации с финансированием клуба после слов Шишкарева

«Черноморец» выступил с заявлением о ситуации с финансированием клуба после выступления в прессе бывшего инвестора команды, бизнесмена и основателя Группы компаний «ДЕЛО» Сергея Шишкарева.

В пятницу, 6 июня Шишкарев объявил о прекращении финансирования «Черноморца» и сообщил, что генеральный директор команды Максим Пономарев пытался манипулировать результатом матча 34-го тура Первой лиги между командой из Новороссийска и «Сочи» (2:1).

«Дорогие болельщики! Все официальные заявления, касающиеся прекращения финансирования нашего клуба Группой компаний «ДЕЛО» и функционирования ФК «Черноморец» в новых условиях, будут опубликованы позднее. Спасибо за ваше понимание и поддержку», — говорится в публикации в Telegram-канале «Черноморца».

«Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги-2024/25 с 64 очками. Из-за проблем со стадионом клуб не смог получить лицензию для выступления в РПЛ, поэтому не принял участие в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.