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«Черноморец» выступил с заявлением о ситуации с финансированием клуба после слов Шишкарева

Фото ФК «Черноморец»

«Черноморец» выступил с заявлением о ситуации с финансированием клуба после выступления в прессе бывшего инвестора команды, бизнесмена и основателя Группы компаний «ДЕЛО» Сергея Шишкарева.

В пятницу, 6 июня Шишкарев объявил о прекращении финансирования «Черноморца» и сообщил, что генеральный директор команды Максим Пономарев пытался манипулировать результатом матча 34-го тура Первой лиги между командой из Новороссийска и «Сочи» (2:1).

Сергей Шишкарев раскритиковал стадион &laquo;Черноморца&raquo;.«Была попытка манипуляции футбольным результатом — подлость и предательство». Жесткий спич экс-инвестора «Черноморца» Шишкарева

«Дорогие болельщики! Все официальные заявления, касающиеся прекращения финансирования нашего клуба Группой компаний «ДЕЛО» и функционирования ФК «Черноморец» в новых условиях, будут опубликованы позднее. Спасибо за ваше понимание и поддержку», — говорится в публикации в Telegram-канале «Черноморца».

«Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги-2024/25 с 64 очками. Из-за проблем со стадионом клуб не смог получить лицензию для выступления в РПЛ, поэтому не принял участие в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.

Сергей Шишкарев и&nbsp;Максим Пономарев.Скандал в «Черноморце». Бывший главный инвестор Шишкарев заявил о попытке манипуляции результатом в матче с «Сочи»

Источник: Telegram-канал «Черноморца»
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Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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В ФНЛ назвали заявление Шишкарева неожиданным: «Мы внимательно изучим ситуацию»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 13 7 2 4 17-16 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Волга 13 4 2 7 16-19 14
11
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
12
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
13
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
14
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
15
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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4.10 14:30 Велес – Волга 1 : 2
5.12 00:00 Арсенал – Уфа - : -
5.12 00:00 Енисей – Урал - : -
5.12 00:00 Нижний Новгород – КАМАЗ - : -
5.12 00:00 Ротор – Шинник - : -
5.12 00:00 Сочи – Ленинградец - : -
5.12 00:00 Спартак Кс – СКА-Хабаровск - : -
5.12 00:00 Текстильщик – Нефтехимик - : -
5.12 00:00 Торпедо – Челябинск - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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