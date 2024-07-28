«Черноморец» — «Урал»: видеообзор матча первой лиги

«Черноморец» дома оказался сильнее «Урала» в матче 3-го тура первой лиги — 3:2. Игра прошла на стадионе «Центральный» (Новороссийск).

Голы у победителей забили Илья Родионов и Мераби Уридия. Автогол на счету игрока «Урала» Лео Гогличидзе. У гостей отличились Илья Ишков и Итало.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале первой лиги.