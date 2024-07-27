«Черноморец» победил «Урал»

«Черноморец» дома обыграл «Урал» в матче 3-го тура первой лиги — 3:0.

У хозяев голы забивали Илья Родионов и Мераби Уридия, который забил ударом со своей половины поля. Автогол на счету игрока «Урала» Лео Гогличидзе. У гостей отмелись Илья Ишков и Итало.

«Черноморец» набрал 3 очка и занимает 10-е место в таблице первой лиги. «Урал» с 6 очками — на 5-й строчке.