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Сегодня, 21:30

«Черноморец» победил «Урал»

Руслан Минаев
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«Черноморец» дома обыграл «Урал» в матче 3-го тура первой лиги — 3:0.

У хозяев голы забивали Илья Родионов и Мераби Уридия, который забил ударом со своей половины поля. Автогол на счету игрока «Урала» Лео Гогличидзе. У гостей отмелись Илья Ишков и Итало.

«Черноморец» набрал 3 очка и занимает 10-е место в таблице первой лиги. «Урал» с 6 очками — на 5-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
27 июл, 19:30. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
3:2
Урал

Первая лига
ФК Урал
ФК Черноморец (Новороссийск)
5
2
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Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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Неделя

Форвард «Черноморца» Уридия забил гол ударом со своей половины поля в матче ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
2
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
3
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
4
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
5
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
13
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
14
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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32 тур
33 тур
34 тур
26.07 20:15
Балтика – Уфа
 1 : 1
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 0 : 1
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 0
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 3 : 2
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 - : -
28.07 19:00
Алания – Родина
 - : -
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 - : -
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 - : -
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 1
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Кевин Андраде

Кевин Андраде

Балтика

 3 0 2
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