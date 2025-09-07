«Черноморец» — «Уфа»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Черноморец» и «Уфа» встретятся в матче девятого тура первой лиги

«Черноморец» и «Уфа» встретятся в матче девятого тура первой лиги в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» (Труд) в Новороссийске, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Черноморец» — «Уфа» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 9-й тур.

07 сентября 2025, 18:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

В прямом эфире матч покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Предыдущая встреча клубов состоялась в ноябре 2024 года и завершилась победой «Черноморца» со счетом 2:1.

В восьми турах первой лиги 2025/26 «Уфа» набрала девять очков, «Черноморец» — три. В восьмом туре новороссийцы сыграли вничью с ульяновской «Волгой», а уфимцы — с московским «Торпедо».