«Черноморец» обыграл «Уфу» и одержал четвертую победу подряд

«Черноморец» победил «Уфу» в домашнем матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

За хозяев гол забил Илья Родионов, также команде из Новороссийска помог автогол Александра Теняева. У гостей в этой игре отличился Артем Гуренко.

«Уфа» с 68-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Дмитрия Стоцкого.

«Черноморец» одержал четвертую победу подряд и с 36 очками вышел на промежуточное третье место в турнирной таблице. «Уфа» (20) располагается на 15-й позиции в первой лиге.