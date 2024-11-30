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Сегодня, 16:02

«Черноморец» обыграл «Уфу» и одержал четвертую победу подряд

Алина Савинова
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«Черноморец» победил «Уфу» в домашнем матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

За хозяев гол забил Илья Родионов, также команде из Новороссийска помог автогол Александра Теняева. У гостей в этой игре отличился Артем Гуренко.

«Уфа» с 68-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Дмитрия Стоцкого.

«Черноморец» одержал четвертую победу подряд и с 36 очками вышел на промежуточное третье место в турнирной таблице. «Уфа» (20) располагается на 15-й позиции в первой лиге.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 21-й тур
30 нояб, 14:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
2:1
Уфа

Футбол
Первая лига
ФК Уфа
ФК Черноморец (Новороссийск)
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
5
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
8
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
9
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
10
 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
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 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
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15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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