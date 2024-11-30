«Черноморец» обыграл «Уфу» и одержал четвертую победу подряд
«Черноморец» победил «Уфу» в домашнем матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
За хозяев гол забил Илья Родионов, также команде из Новороссийска помог автогол Александра Теняева. У гостей в этой игре отличился Артем Гуренко.
«Уфа» с 68-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Дмитрия Стоцкого.
«Черноморец» одержал четвертую победу подряд и с 36 очками вышел на промежуточное третье место в турнирной таблице. «Уфа» (20) располагается на 15-й позиции в первой лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|20
|10
|10
|0
|38-16
|40
|
3
|Урал
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
4
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
5
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
8
|Ротор
|20
|7
|8
|5
|17-15
|29
|
9
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
10
|Чайка
|20
|6
|9
|5
|23-22
|27
|
11
|Родина
|20
|5
|9
|6
|19-19
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|5
|8
|7
|17-21
|23
|
13
|КАМАЗ
|20
|6
|4
|10
|18-17
|22
|
14
|Шинник
|20
|4
|8
|8
|12-20
|20
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|20
|3
|3
|14
|16-34
|12
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.11
|20:00
|
Балтика – Алания
|3 : 0
|30.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|2 : 0
|30.11
|13:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|0 : 1
|30.11
|14:00
|
Черноморец – Уфа
|2 : 1
|1.12
|14:00
|
Чайка – Урал
|- : -
|1.12
|15:00
|
Ротор – Шинник
|- : -
|1.12
|15:00
|
Сочи – КАМАЗ
|- : -
|1.12
|16:00
|
Торпедо – Тюмень
|- : -
|1.12
|19:30
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Секулич
Урал
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|П
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|5
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|18
|1
|5
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