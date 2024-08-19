«Черноморец» — «Тюмень»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Черноморец» переиграл «Тюмень» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1. У новороссийской команды голы забили Мераби Уридия и Антон Антонов, а у гостей отличился Оливье Кенфак.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

«Черноморец» набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в таблице. «Тюмень» опустилась на 16-ю строчку (4 очка).