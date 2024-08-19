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Сегодня, 02:37

«Черноморец» — «Тюмень»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Черноморец» переиграл «Тюмень» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1. У новороссийской команды голы забили Мераби Уридия и Антон Антонов, а у гостей отличился Оливье Кенфак.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

«Черноморец» набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в таблице. «Тюмень» опустилась на 16-ю строчку (4 очка).

Футбол
ФК Тюмень
ФК Черноморец (Новороссийск)
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«Сокол» — «Уфа»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
8
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
 Сокол 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 6 1 1 4 5-9 4
17
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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16.08 19:30
Ротор – Балтика
 2 : 0
17.08 17:00
Шинник – Родина
 0 : 0
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 3 : 0
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 0 : 0
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 2 : 1
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 1 : 0
18.08 12:30
Урал – Чайка
 2 : 0
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 0 : 1
18.08 19:30
Черноморец – Тюмень
 2 : 1
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Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
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Павел Горелов

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 3
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 2
П
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Данила Янов

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 3
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Балтика

 2
И К Ж
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 5 1 2
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