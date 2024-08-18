«Черноморец» одержал домашнюю победу над «Тюменью»

«Черноморец» добился домашней победы над «Тюменью» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

В составе победителей голы забили Мераби Уридия и Антон Антонов. У «Тюмени» отличился Оливье Кенфак.

Команда Вадима Гаранина набрала шесть очков и поднялась на 14-е место в таблице. «Тюмень» опустилась на 16-ю строчку, имея в активе четыре балла.

В следующем матче «Черноморец» сыграет в гостях против «Торпедо» 25 августа, а «Тюмень» 23-го числа примет тульский «Арсенал».