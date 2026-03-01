«Черноморец» — «Торпедо»: видеообзор матча ФНЛ

«Торпедо» всухую обыграло «Черноморец» в матче 22-го тура Первой лиги — 2:0. Встреча прошла 1 марта на стадионе «Центральный» в Новороссийске.

Из-за угрозы БПЛА матч начался почти на два часа позже изначально запланированного времени.

«Торпедо» с 24 очками идет 13-м в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» (24 очка) располагается на строчку ниже, уступая московской команде по дополнительным показателям.

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