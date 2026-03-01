«Торпедо» на выезде обыграло «Черноморец»

«Торпедо» победило «Черноморец» в гостевом матче 22-го тура Первой лиги — 2:0.

Игра на стадионе «Центральный» в Новороссийске должна была начаться в 15:00 по московскому времени, но из-за угрозы БПЛА была отложена почти на два часа.

Голы гостей забили Руслан Апеков и Мамаду Камара.

«Торпедо» набрало 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» (24 очка) располагается на строчку ниже, уступая московской команде по дополнительным показателям.

Россия. PARI Первая лига. 22-й тур.

01 марта, 16:30. Центральный (Труд) (Новороссийск)

В другом матче дня «СКА-Хабаровск» на выезде обыграл «Чайку» со счетом 3:1.

«СКА-Хабаровск» с 32 очками идет седьмым с Первой лиге. У «Чайки» 12 баллов и последняя, 18-я позиция.

Россия. PARI Первая лига. 22-й тур.

01 марта, 16:00. Труд (Подольск)

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