«Черноморец» и «Торпедо» сыграют в 22-м туре PARI Первой лиги в воскресенье, 1 марта. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 22-й тур.

01 марта, 16:30. Центральный (Труд) (Новороссийск)

Следить за ключевыми событиями игры «Черноморец» — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 21 тура ФНЛ «Черноморец» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Торпедо» с 21 баллом идет на 15-й строчке.

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