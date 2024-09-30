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Сегодня, 03:30

«Черноморец» — «Сокол»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Черноморец» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги на своем поле разгромил «Сокол» — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на официальном Youtube-канале лиги.

Отличились Даниил Гурченко, Вячеслав Кротов и Магомед Мусалов.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 18:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
3:0
Сокол

Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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