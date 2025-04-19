Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:00

«Черноморец» победил «СКА-Хабаровск» и поднялся на второе место в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Черноморец» на своем поле переиграл «СКА-Хабаровск» в матче 29-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Романа Акбашева (пен., 40-я минута) и Гедеона Гузины (75-я). У гостей отличился Артем Симонян (60-я).

«Черноморец» (51 очко) поднялся на второе место в первой лиге, обойдя «Торпедо» (51) по дополнительным показателям. «СКА-Хабаровск» (44) идет шестым в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
19 апреля, 15:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
2:1
СКА-Хабаровск

Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Черноморец (Новороссийск)
Читайте также
Тысячи паломников пришли увидеть схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Популярное видео
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сочи»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Балтика»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Уфа»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Шинник»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Енисей»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Чайка»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Павленко вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
12
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 10:00
Енисей – Чайка
 0 : 0
19.04 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 2 : 1
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 - : -
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 - : -
20.04 17:00
Сочи – Алания
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
 - : -
20.04 18:00
Балтика – Сокол
 - : -
20.04 19:30
Родина – Уфа
 - : -
21.04 00:00
Торпедо – Урал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 10
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Черноморец Н

 8
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 26 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости